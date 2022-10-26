Луганск, , 18:08 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима предпринимают хаотичные атаки в районе Лисичанска, сообщил 26 октября полковник МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире «Первого канала».

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что бои в этом районе проходят с активным применением артиллерии.

«Прорыва под Лисичанском не было, там идут ожесточённые бои при помощи артиллерии. Наши подразделения отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер», — сказал Киселёв.

По его словам, ВСУ не оставляют попыток прощупать российскую оборону в районе Лисичанска и Попасной, но сейчас погодные условия с сильными дождями не позволяют сторонам вести масштабные наступательные действия.

«Попытки продвинуться у ВСУ всё равно проходят, пусть они небольшие, хаотичного характера, чтобы прощупать нашу оборону — такое существует», — отметил Киселёв.

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