Москва, 26 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА обратился в ФИФА из-за долга лондонского «Вест Хэм Юнайтед» по трансферу 25-летнего атакующего полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича.

Антон Зайцев Никола Влашич

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию», — цитирует директора ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо издание ТАСС.

За ЦСКА Никола Влашич выступал в период с 2018 по 2021 годы. 31 августа 2021 года «Вест Хэм» выкупил полузащитника за 30 миллионов евро. Действующее соглашение хорватского футболиста с «молотобойцами» рассчитано до 30 июня 2026 года.