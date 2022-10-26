Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. С начала транспортной реформы в Санкт-Петербурге контролеры-ревизоры проверили более 5 млн пассажиров наземного общественного транспорта и выявили среди них менее 1% безбилетников, сообщили 26 октября в пресс-службе городского комитета по транспорту.

t. me/transportniytseh Контролер. Петербург

Контролеры-ревизоры провели более 325 тыс. проверок на 276 маршрутах наземного транспорта. По результатам выявлено менее 1% безбилетников.

«Это говорит о высокой платежной дисциплине жителей и гостей Северной столицы. Пассажиры сразу после входа в салоны транспорта прикладывают проездные билеты или банковские карты к валидаторам», — отметили в комитете.

Напомним, транспортная реформа в Петербурге была проведена в три этапа с 1 апреля по 24 октябрь. Сегодня в СПб ГКУ «Организатор перевозок» трудоустроены более 400 контролеров-ревизоров. Они ежедневно выходят на автобусные маршруты, которые работают по бескондукторной системе. Напомним, штраф за безбилетный проезд — 500 рублей, его собираются повысить втрое в ближайшем будущем.