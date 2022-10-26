Москва, 26 октября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) просит полпреда правительства в нижней палате парламента Александра Синенко прояснить ситуацию вокруг освобождения от мобилизации многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Duma.gov.ru Нина Останина

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На совещании в Минобороны 21 октября, сообщила Останина, она сформулировала предложения по отсрочке от мобилизации отцов детей-инвалидов и отцов, которые воспитывают двоих детей и если супруга беременна третьим ребенком на сроке более 22 недель.

«Вы помните, что (замглавы Минобороны) Николай Панков обещал нам это выяснить, на этом совещании я заявила, что нами внесены уже поправки в закон о мобилизации. Мы договорились, что пока до окончания спецоперации не будем этот закон обсуждать, ограничимся только поправками в директивы, и меня заверили, что поправки будут внесены». — сказала Останина.

«В понедельник, во вторник, сегодня мы переговорили с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым, который, сказал, что Панков ему сказал, что внесены разъяснения в те директивы о мобилизации по инвалидам и по многодетным семьям, но сам Андрей Валерьевич этого текста не видел», — говорит депутат.

«Законопроект мы до окончания не будем вносить, понимая, что обсуждение несвоевременно. Но почему-то Николай Александрович Панков, не выходя на связь со мной, заявил, что ни вчера, ни сегодня он со мной не разговаривал», — сказала парламентарий.

«Я прошу представителя правительства, Александр Юрьевич, прояснить в Министерстве обороны все-таки… Вопрос не в том, разговаривал Панков со мной или нет. Приняты ли поправки в директивы, чтобы каждый из нас, разъясняя многочисленным избирателям, которые к нам обращаются, все-таки твердо понимали: эти две поправки все-таки появились или по-прежнему так казус — многодетная семья с тремя детьми и одновременно еще трое детей и беременная жена? Не получается связаться…» — попросила Останина Синенко.

Коллегу поддержал ведущий заседание первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Ну помогите в разъяснениях по данному вопросу», — обратился он также к Синенко.