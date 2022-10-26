Челябинск, 26 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Челябинске силовики обнаружили ещё 13 тыс. пачек нелегальных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сигареты

Установлено, что в одном из гаражных боксов их хранили два местных жителя. Стоимость изъятой партии составила 1,5 миллиона рублей.

Подозреваемые были ранее судимы за совершение нескольких преступлений. Теперь за незаконный оборот табачной продукции им грозит до шести лет лишения свободы.