Осло, 26 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В Северной Норвегии продолжаются дебаты по поводу портового запрета для российских рыболовных судов. Глава полицейского округа Финнмарк Элен Катрин Хетта ответила на обрушившуюся на неё критику со стороны местных политиков, бизнесменов и членов профсоюзов. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает High North News.

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Хетта согласилась с тем, что рост гражданского населения и рабочих мест в Северной Норвегии важен, но также считает, что безопасность в регионе является аргументом в пользу полного запрета входа российских судов.

«Я полностью разделяю их взгляды по поводу роста безработицы на севере страны. Гражданское присутствие и увеличение численности населения в Северной Норвегии является основой общей обороны и нашей готовности к угрозам и вызовам на Крайнем Севере», — сказала Хетта.

«Моя работа — говорить о том, что угрожает нашей безопасности. Норвежская полиция повысила уровень угрозы, и власти ввели меры, при которых российские суда больше не будут иметь доступ к норвежским портам. Исключение составляют три порта, из которых два расположены здесь, в Финнмарке. Угроза, в том числе разведывательная, также применима к ним», — подчеркнула глава полицейского округа Финнмарк в ответ на недовольство местных политических лидеров её высказываниями.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что правительство Норвегии ограничило российским рыболовным судам доступ в порты. Открытыми останутся только три порта на севере страны.

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