Москва, 26 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Министерство финансов России на безлимитных аукционах в среду, 26 октября, разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 178 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 021 с датой погашения 27 ноября 2030 года на сумму 123,58 млрд рублей. Спрос при этом составил 218,699 млрд рублей, а средневзвешенная цена выпуска — 97,5291% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 237 с погашением 14 марта 2029 года на сумму 20,687 млрд рублей при спросе в 76,456 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 86,239% от номинала, средневзвешенная доходность — 9,87% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года на 33,286 млрд рублей при спросе в 41,432 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 93,7279% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,31% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Минфин объявил о возобновлении аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые были приостановлены с февраля 2022 года.

На первом аукционе, который состоялся 14 сентября, ведомство реализовало ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в 2031 году в полном объёме, на 10 млрд рублей. Спрос при этом составил почти 25 млрд рублей. После этого ведомство в течение месяца отказывалось от запланированных аукционов в связи с волатильностью на финансовом рынке. На аукционе 19 октября Минфин разместил ещё два выпуска ОФЗ, с погашением в 2030 и 2031 годах, также в полном объёме, на 50 млрд рублей, при совокупном спросе более чем в 108 млрд рублей.

Таким образом, общий объём заимствований, осуществлённых ведомством за счёт размещения ОФЗ, с начала сентября составил почти 238 млрд рублей.