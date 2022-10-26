Уфа, , 17:58 — REGNUM Главный тренер российского футбольного клуба «Уфа» Денис Попов отправлен в отставку. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба команды.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

По информации источника, стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт. Вместе с Поповым тренерский штаб «Уфы» покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.

После 15 сыгранных туров Первой Лиги 2022/23 «Уфа» с четырьмя победами и 16 набранными очками занимает лишь 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Уфа» может прекратить существование после завершения 2022 года из-за отсутствия финансирования.