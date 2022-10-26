Луганск, , 18:03 — REGNUM В районе населённых пунктов Кременная и Сватово продолжаются ожесточённые бои, формирования киевского режима пытаются наступать, сообщил 26 октября полковник МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире «Первого канала».

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Он отметил, что ВСУ проводят разведку боем на Луганском направлении.

«В настоящее время идёт прощупывание линии обороны практически на всех участках, в частности на Луганском оперативном тактическом направлении. Самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово», — сказал Киселёв.

По его словам, войска киевского режима и иностранные наёмники несут большие потери.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на жителей оккупированных Киевом районов сообщали о переброске на это направление большого количества подразделений, состоящих из польских наёмников.

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