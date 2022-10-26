В ЛНР заявили об активных боях в районе Кременной и Сватово
Луганск, 26 октября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В районе населённых пунктов Кременная и Сватово продолжаются ожесточённые бои, формирования киевского режима пытаются наступать, сообщил 26 октября полковник МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире «Первого канала».
Он отметил, что ВСУ проводят разведку боем на Луганском направлении.
«В настоящее время идёт прощупывание линии обороны практически на всех участках, в частности на Луганском оперативном тактическом направлении. Самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово», — сказал Киселёв.
По его словам, войска киевского режима и иностранные наёмники несут большие потери.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на жителей оккупированных Киевом районов сообщали о переброске на это направление большого количества подразделений, состоящих из польских наёмников.