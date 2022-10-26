Мелитополь, 26 октября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Схрон со взрывчатыми веществами обнаружен в одном из гаражей Мелитополя Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе ГУВД по региону.

Телеграм-канал ГУВД по Запорожской области Взрывчатка

Полицейские в рамках проверки оперативной информации о теракте у здания местной телерадиокомпании провели обыск в одном из гаражей. На месте изъято шесть тротиловых шашек, пять гранат, детонирующие шнуры и порох, электродетонаторы, взрыватели и взрывчатые вещества.

Владелец схрона установлен, ведётся его розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 октября у здания медиахолдинга «ЗаТВ» взорвался припаркованный автомобиль, пострадали 12 человек.