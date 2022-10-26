Манчестер, Великобритания, , 17:52 — REGNUM 32-летний центральный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом 26 октября сообщает журналист Грэм Бейли.

Действующее соглашение Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитано на год до конца текущего сезона. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.