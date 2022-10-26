Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу запустило горячую линию для участников спецоперации Вооруженных Сил России. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Колл-центр Дарья Антонова, ИА REGNUM

Обратиться на горячую линию могут участники специальной военной операции России, мобилизованные граждане и их семьи. Звонки принимаются по номеру +7 921 762-67-16.

Напомним, что помимо этой горячей линии желающие могут обратиться на горячую линию Западного военного округа (ЗВО) для решения проблем по мобилизации, для получения информации о призыве (телефоны 8-812-494-29-60; 8-812-494-26-13; 8-812-494-27-56).

На возникшие вопросы ответят и операторы службы «122».

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