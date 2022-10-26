Ижевск, , 17:46 — REGNUM Мужчина, который был госпитализирован после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Воровского в Ижевске, скончался. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики в своем telegram-канале.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

В минздраве подчеркнули, что пострадавший получил тяжелые травмы. Борьбу за его жизнь врачи вели около 8 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября ранним утром на девятом этаже многоквартирного дома на улице Воровского произошел хлопок газа. Взрывом выбило окна, рамы и двери в подъезде. Были эвакуированы около 25 человек. Пострадал 41-летний мужчина, который госпитализирован с ожогами 90% поверхности тела. После инцидента возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время проводится технического обследование конструкций пострадавшего подъезда, жителям предоставлены места в пункте временного размещения.

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