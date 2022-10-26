Москва, , 17:46 — REGNUM Законопроект, который позволит легитимно производить, продавать и транспортировать табачную продукцию на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, внес в Госдуму депутат от думской фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил парламентарий в своём телеграмм-канале, сложность производства и реализации данных видов продукции возникли из-за разности законодательств России и бывш. УССР.

«Согласно российскому закону, запрещено производство, оборот, розничная реализация табачной продукции без специальной (акцизной) марки для маркировки табачной продукции и без нанесения средства идентификации (кода маркировки). После вхождения новых регионов в состав России потребуется время для переустройства экономики по федеральному закону. Для этого считаю необходимым дать отсрочку в части маркировки табачной продукции до определенного периода» — добавил Луговой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, обязательна маркировка табака была введена в России 1 июля 2020 года.

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