Белгород, 26 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Комплекты термобелья, сапоги и пиломатериалы направили в Белгородскую область несколько регионов ЦФО. Благодарность коллегам за помощь 26 октября в своём телеграм-канале выразил губернатор Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

Из Калужской области для военнослужащих отправили по 500 пар утеплённых сапог и комплектов термобелья, которые закупили на благотворительные средства регионального бизнеса. Кроме того, 10 арендаторов лесных участков выделят суммарно порядка 120 кубометров пиломатериалов на восстановление повреждённых обстрелами ВСУ жилых домов, социальных объектов.

Орловская область сформировала посылку на одну тысячу сапог и столько же комплектов термобелья.

«Благодарен губернаторам Владиславу Шапше, Андрею Клычкову и Михаилу Евраеву, а также предпринимателям, предприятиям и всем жителям соседних регионов за содействие в дополнительной экипировке военнослужащих. Белгородская, Ярославская, Калужская и Орловская области объединились, чтобы помочь военнослужащим, которые обратились к нам за помощью. Это военнослужащие со всей страны. Только объединившись, все вместе мы сможем решить общую задачу! Поодиночке мы этого сделать никогда не сможем, а вместе мы точно победим!», — поблагодарил коллег Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года от Орловского областного Совета народных депутатов в Белгород для военнослужащих на передовой доставили 40 тонн гуманитарного груза.