Регионы ЦФО направили в Белгородскую область экипировку для бойцов
Белгород, 26 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Комплекты термобелья, сапоги и пиломатериалы направили в Белгородскую область несколько регионов ЦФО. Благодарность коллегам за помощь 26 октября в своём телеграм-канале выразил губернатор Вячеслав Гладков.
Из Калужской области для военнослужащих отправили по 500 пар утеплённых сапог и комплектов термобелья, которые закупили на благотворительные средства регионального бизнеса. Кроме того, 10 арендаторов лесных участков выделят суммарно порядка 120 кубометров пиломатериалов на восстановление повреждённых обстрелами ВСУ жилых домов, социальных объектов.
Орловская область сформировала посылку на одну тысячу сапог и столько же комплектов термобелья.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года от Орловского областного Совета народных депутатов в Белгород для военнослужащих на передовой доставили 40 тонн гуманитарного груза.