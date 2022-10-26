Салехард, , 17:43 — REGNUM На Ямале учащиеся Горковской коррекционной школы создали обереги для бойцов военной спецоперации. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО.

Обереги воинам от ямальских школьников Департамент образования ЯНАО

Макет для оберегов разработал учитель труда Вениамин Белых. Ребята самостоятельно их изготовили — выжгли, отшлифовали и обработали.

В итоге 120 оберегов передадут на пункт сбора гуманитарной помощи и отправят военным. Школьники очень надеются, что обереги поднимут дух и уберегут воинов от ранений.

Как ранее сообщало РЕ, для ямальцев, участвующих в СВО, участницы общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Минлей» изготавливают обереги, куколки-акань.

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