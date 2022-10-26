Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск выступает в качестве «агента геополитического хаоса», делая заявления по урегулированию ситуации вокруг Тайваня и на территории б. УССР, сообщает 26 октября газета The New York Times.

Илон Маск Daniel Oberhaus

По утверждению издания, выступая с противоречивыми заявлениями, Маск ведёт себя как «новый хаотичный деятель на глобальной политической сцене».

Кроме того, The New York Times считает, что после завершения сделки по покупке социальной сети Twitter, влияние заявлений Маска усилится ещё больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск подверг сомнению возможность победы киевского режима в конфликте с Россией, а также призвал сделать из Тайваня особый административный район Китая.

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