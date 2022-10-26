Ижевск, , 17:31 — REGNUM ЦИК России рекомендовал к назначению в новый состав избирательной комиссии Удмуртии Светлану Пальчик и Веронику Лекомцеву. Об этом сообщает пресс-служба федерального избиркома.

Назначение ИА REGNUM

Светлана Пальчика начинала работать в качестве пресс-секретаря избирательной комиссии Ростовской области. В июне текущего года она была назначена членом ЦИК Удмуртии.

Светлана Лекомцева ранее руководила работой управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего состава ЦИК Удмуртии истекают 5 декабря. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что состав формируемой в республике избирательной комиссии будет обновлен кардинально, поскольку предыдущий состав не справился с вызовами в ходе избирательной кампании.

Читайте также: Памфилова — ЦИК Удмуртии не справился с вызовами, потеряна управляемость