Вашингтон, 26 октября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен запросить у Совета Безопасности ООН создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил 26 октября на международной министерской конференции МАГАТЭ в Вашингтоне.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Завтра я направляюсь в Совет Безопасности ООН, чтобы вновь провести обсуждения в целях скорейшего установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС», — сказал он.

Напомним, неделей ранее Рафаэль Гросси заявил, что считает возможным достижение соглашения о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС до конца 2022 года. По словам главы МАГАТЭ, надежду на это дали проведённые им консультации по данному вопросу с Москвой и Киевом, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.