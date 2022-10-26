Волгоград, 26 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Около 213 тысяч мальков рыбы выпущены с начала 2022 года в акваторию Волги, в Волгоградское водохранилище и другие крупные водные объекты Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе администрации региона.

Mtdi.mosreg.ru Малек стерляди

Мальков выращивают на специализированных рыбоводческих предприятиях, они адаптированы к естественным условиям среды обитания. Благодаря программе по сохранению водных биоресурсов в реках обновляют популяции русского осётра, белого амура, толстолобика.

В 2022 году помимо Волги и Волгоградского водохранилища мальков запустили в озеро Невидимка по проекту оздоровления Волго-Ахтубинской поймы.