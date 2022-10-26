Тбилиси, 26 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Тбилиси в очередной раз был отложен суд над бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, сообщает 26 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Конвой не смог доставить Саакашвили в зал суда на процесс о незаконном пересечении границы из-за состояния его здоровья.

Сторона защиты предъявила судье справку об ухудшении состояния здоровья экс-президента. В настоящее время адвокаты Саакашвили ждут экспертного заключения, и после его получения руководитель медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани сделает окончательное заключение о состоянии здоровья бывшего главы государства и после этого на следующей неделе обратится в суд с просьбой отложить вынесение приговора.

Джишкариани сказала, что окончательное заключение она вынесет в течение недели после получения результатов последней экспертизы.

По словам защитника Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, в его распоряжении имеется уже пять экспертных заключений, и он ждут последнего, после чего вся эта информация будет незамедлительно передана Джишкариани.

Следующий судебный процесс над экс-президентом по делу о пересечении границы должен пройти 2 ноября.

Напомним, что 1 октября 2021 года нелегально проникший на территорию Грузию Саакашвили был арестован грузинскими правоохранительными органами.