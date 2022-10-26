Москва, , 17:28 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сократит срок получения банками сведений о смерти клиента и снизить риск совершения противоправных действий с их средствами, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, бывают случаи, когда человек скончается, а платёжными картами этого умершего человека могут воспользоваться иные лица, родственники, знакомые, те, кто имеет доступ к этой карте. Соответсвенно, осуществляя операции, они делают это незаконно», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Согласно документу, налоговый орган будет обязан в течение одного рабочего дня с момента снятия умершего с учета должен будет в электронной форме прислать соответствующее уведомление в банки.

В этом уведомлении будут указаны номер и дата составления записи акта о смерти физического лица, дата смерти, сведения о номерах счетов физического лица, открытых в банках.

Кредитные организации после получения уведомления будут обязаны прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче денежных средств со счета, вклада такого физического лица. При этом такое прекращение исполнения распоряжений не будет распространяться на отдельные распоряжения, в частности, завещательные, а также на распоряжения, возможность исполнения которых подтверждена получателю денежных средств и обслуживающему его банку.

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