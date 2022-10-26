Ярославль, , 17:32 — REGNUM В Ярославской области оштрафовали строительную компанию, которая выплачивала зарплату рабочим-иностранцам наличными. Информация об этом появилась на официальном сайте УФССП России по Ярославской области.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

В организации работали граждане Кыргызстана без вида на жительство в России. При выплатах строителям компания платила деньги наличными из кассы в российских рублях. Таким образом, организация нарушала Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который требует выплачивать зарплату иностранцам только через банки. На компанию завели 13 административных дел, долг по которым составил более 140 тысяч рублей. Однако руководители компании не спешили расплачиваться, и тогда судебными приставам пришлось принудительно взыскивать средства.

В общем компания выплатила 148 тысяч рублей долгов и ещё 130 тысяч исполнительского сбора.

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