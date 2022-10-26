София, 26 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план закупки в США ещё восьми истребителей F-16 Block 70, сообщает 26 октября Болгарское национальное телевидение.

F-16

По утверждению телеканала, в 2019 году был полностью оплачен контракт на покупку восьми таких боевых самолётов на общую сумму $1,26 млрд, а теперь Болгария получила от Вашингтона согласие на поставку ещё восьми F-16 Block 70.

Должны быть поставлены сами самолёты, боеприпасы и запасные части, а также обучены лётчики и технический персонал.

Согласно плану, первый истребитель из этих партий должен быть поставлен в Болгарию в 2025 году.