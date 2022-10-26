Херсон, 26 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Условия для отмены запрета на въезд в правобережные районы Херсонской области назвал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, ситуацию он прокомментировал 26 октября в своём телегра-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении», — написал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что намерен продлить действующий запрет на въезд на правобережье региона до 30 октября.