Курган, 26 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Кургане на Свято-Троицком приходе мастерицы начали шить балаклавы для воинов спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Курганская епархия Мастерицы Свято-Троицкого прихода шьют балаклавы

Проект «Швейная мастерская «Мастерицы» стал одним из победителей первого конкурса президентских грантов для некоммерческих организаций 2022 года. Был подготовлен план занятий, но жизнь внесла в него свои коррективы.

«Каждая из нас испытывала потребность участия в общем деле. Поэтому, когда стали обсуждать, участвуем или нет в помощи мобилизованным, у нас сомнений не было, был только вопрос — что мы можем сделать. Решили, что будем шить балаклавы», — поведала координатор проекта Наталья Остапчук.

Женщины нашли в интернете выкройки балакав, купили флисовую ткань. Из первого куска купленной ткани получилось 23 балаклавы. Сейчас у мастериц и глаз, и рука, как говорится, набиты. И они осваивают новую продукцию — одноразовые стельки для бойцов.