Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Специалисты российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) подтвердили готовность к приёму воздушных судов снежно-ледовой посадочной площадки международного ледового аэродрома на станции Новолазаревская. Первый в сезоне технический рейс самолёта Ил-76 состоялся сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба ААНИИ.

Самолёт Ил-76 BriYYZ

Российская станция Новолазаревская является ключевым центром авиационного сообщения и одним из крупнейших транспортно-логистических узлов в Антарктиде. Взлётно-посадочная полоса ледового аэродрома находится к юго-западу от станции, на сколе ледникового покрова. В соответствии с международной корпоративной авиационной программой ДРОМЛАН, в которой участвуют 11 стран, авиационный центр обеспечивает прием и посадку международных авиарейсов. Подготовку и функционирование посадочной площадки обеспечивает российская антарктическая экспедиция.

«В новом сезоне планируется продолжить работы в рамках участия РАЭ в международной авиационной программе ДРОМЛАН. В период с октября 2022 года по февраль 2023 года аэродром на станции Новолазаревская планируется принять 9 рейсов самолета типа Ил-76. Ожидаются также рейсы других стран-участников программы ДРОМЛАН. Основная задача — доставка и вывоз российских и зарубежных участников сезонных работ в Антарктику. Для выполнения грузопассажирских полётов и проведения ледовой разведки будут использованы два вертолёта типа КА-32С», — сказал глава ААНИИ Александр Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, для подготовки информации о ледовой обстановке на трассе Северного морского пути в режиме реального времени в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) создаётся научная группа. Данные, полученные специалистами, будут передаваться штабу морских операций ФГБУ «Главсевморпуть» непосредственно после получения запроса.

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