Ижевск, , 17:19 — REGNUM Состав вновь формируемой избирательной комиссии Удмуртии будет обновлен кардинально. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает пресс-служба федерального избиркома.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Полномочия текущего состава центризбиркома Удмуртии истекают 5 декабря.

«Если бы не подошел срок для формирования нового состава ЦИК Удмуртии, нам пришлось бы поднимать вопрос о неудовлетворительной работе ее прежнего состава по итогам прошедшей кампании. Комиссия не справилась с вызовами, была потеряна управляемость, и многие совестливые, грамотные специалисты в системе комиссий республики оказались в растерянности», — сказала Памфилова.

Он отметила, что избирательная кампания в республике прошла непросто.

«Нам с коллегами в ЦИК России приходилось в постоянном режиме исправлять по ходу кампании все недочеты, ошибки и правовую некорректность в ряде случае», — пояснила глава ЦИК РФ.

Памфилова заключила, что новый состав ЦИК Удмуртии будет обновлен кардинально. Она выразила надежду, что работа нового состава республиканской избирательной комиссии будет полностью соответствовать и требованиям ЦИК России, и запросам жителей региона.

ИА REGNUM напоминает, на первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва было принято решение о формирования нового состава Центральной избирательной комиссии республики. Это связано с истечением срока полномочий предыдущего состава избиркома Удмуртии.