Херсон, 26 октября 2022, 17:19 — REGNUM Заявление представителей киевского режима о якобы накоплении 60 тыс. человек войска для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс. Об этом в телеграм-канале 26 октября написал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов подчеркнул, что Вооружённые силы РФ готовятся дать отпор противнику, в том числе в Херсоне всё больше людей вступает в добровольческие вооружённые отряды.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что на утро 26 октября изменений на херсонском направлении нет.