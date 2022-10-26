Херсон, , 17:19 — REGNUM Заявление представителей киевского режима о якобы накоплении 60 тыс. человек войска для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс. Об этом в телеграм-канале 26 октября написал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остаётся неизменной, стороны наращивают силы, однако слова [киевской] стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — подчеркнул Стремоусов.

Стремоусов подчеркнул, что Вооружённые силы РФ готовятся дать отпор противнику, в том числе в Херсоне всё больше людей вступает в добровольческие вооружённые отряды.

«Это всё люди глубоко мотивированные и сильные духом», — написал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что на утро 26 октября изменений на херсонском направлении нет.