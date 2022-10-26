Петрозаводск, 26 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Власти Карелии с начала частичной мобилизации отправили призванным из региона военнослужащим десять машин с военной амуницией и оборудованием, медикаментами, продуктами питания. Еще две машины сформированы для отправки в части, расположенные в Ленинградской области, сообщили 26 октября в пресс-службе администрации республики.

gov. karelia.ru Помощь мобилизованным из Карелии

Как уточнили в пресс-службе, министерство экономического развития и промышленности Карелии производит закупки с учетом заявок, поступивших от командиров частей и от мобилизованных.

«Доставку вещей будем осуществлять и после того, как мобилизованные выдвинутся к местам дислокации», — уточнил заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский.

Напомним, в Республике Карелия на снаряжение добровольцев, отправившихся в зону специальной военной операции, и мобилизованных с 21 сентября граждан из благотворительного фонда «Живой город» с марта 2022 года в общем объеме потрачено около 50 млн рублей.