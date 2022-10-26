Москва, 26 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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По закону МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума. Законопроектом МРОТ устанавливается с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц.

Действующий с 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей в месяц. С 1 января 2023 года МРОТ повышается до 16 242 рублей в месяц, (то есть на 963 рубля), что соответствует росту МРОТ на 6,3%.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что проектируемая величина МРОТ составляет 45,9% величины медианной заработной платы за 2021 год (35 370 рублей, рассчитана Росстатом на 2021 год).

В этой связи с запланированным ускоренным повышением МРОТ, а также в целях неснижения достигнутого в 2022 году соотношения МРОТ в среднегодовом выражении к медианной заработной плате за 2020 год (45,3 процента) законопроектом предлагается приостановить на 2023 — 2024 годы действие частей второй и четвертой статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%, отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

Закон коснется порядка 3,5 млн работников.