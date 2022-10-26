Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект о новых налоговых льготах для бизнеса и граждан. Документ был рассмотрен 26 октября в рамках очередного заседания парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» был представлен перед депутатами в первом чтении Константином Сухенко, представителем губернатора Петербурга в ЗакСе. Его суть заключается в снижении налоговой нагрузки на бизнес и предприятия в условиях действия западных антироссийских санкций.

В частности, предлагается установить в следующем году ставку налога на имущество организаций в размере 1,5% (вместо 2%).

В последующие два года на уплату налога на имущество организациям в сфере культуры, искусства, спорта, образования и здравоохранения предоставят скидку в 50%.

Гаражно-строительные кооперативы получат льготу на оплату налога на имущество организаций в размере 15% от исчисленной суммы. Это позволит указанной категории налогоплательщиков сохранить уровень налоговой нагрузки.

По налогу на прибыль организаций в 2023 году для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предлагают установит ставку налога в размере 0%.

Налоговые каникулы получат те впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые работают по патентной системе или упрощенной системе налогообложения. В список сфер, на которую располагается данная мера поддержки, предлагают включить IT-отрасль, образование и здравоохранение, туризм и другие.

За принятие законопроекта проголосовали 44 депутата

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге в ближайшие годы направят 4,5 млрд рублей на меры поддержки бизнеса. Об этом, представляя проект бюджета города, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.