Минск, , 17:17 — REGNUM Против Белоруссии Западом развязана гибридная война, а на еë фоне идëт информационная война. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американские спецслужбы, спецслужбы коллективного Запада через интернет внедряют в сознание людей, что они [США, Запад] все белые и хорошие, и всë, что ни делают, это хорошо», — заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Он подчеркнул, что сегодня интернет полностью контролируется Западом, который блокирует неугодные каналы информации.

Как сообщало ИА REGNUM, министра обороны Виктор Хренин заявил о том, что коллективный запад использует технологии многовекторного воздействия на сознание и мировоззрение белорусов, чтобы подорвать государственную идеологию.