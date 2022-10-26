Кострома, 26 октября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Костроме завершился ремонт гастроотделениия Окружной больницы №1. Об этом в личном телегам-канале сообщил сенатор от Костромской области Николай Журавлев. Средства на проведение работ — 17 млн рублей выделил благотворительный фонд «Будущее сейчас», президентом которого является сын губернатора Костромской области Константин Ситников.

Николай Журавлев Обновленное отделение

В отделении заменили проводку, провели косметическую отделку, заменили систему водоснабжения и канализацию.

«Работы исполнены качественно и в срок. Обновлённое отделение совсем скоро откроется для пациентов», — отметил Журавлев.

Ежегодно отделение принимает 1300 пациентов с заболеваниями кишечника. Отметим, что ранее на средства фонда был проведён ремонт в пульмонологии больницы. В дальнейшем на деньги благотворителей хотят провести реконструкцию терапевтического и реабилитационного отделений.