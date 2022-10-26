Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге с поличным задержали подполковника полиции из отдела по раскрытию разбоев при получении взятки в 1 млн рублей, сообщило 26 октября издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Главное Следственное Управление Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По предварительным данным, крупную взятку сотрудник правоохранительных органов должен был получить за помощь в сделке с недвижимостью.

Полицейского задержали оперативники ФСБ накануне вечером у станции метро «Новочеркасская», после чего задержанного отвезли в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Ему грозит уголовное дело о коррупции или мошенничестве.