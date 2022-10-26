Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Сразу в нескольких регионах США заявили о резкой вспышке заболеваемости среди детей, которую прозвали «тридемией», сообщает 26 октября NBC News.

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По утверждению телеканала, зафиксированы случаи одновременного заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19, нехарактерные для этого времени года.

«Персонал медицинских учреждений заявляет о перегруженности больниц и нехватке мест в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму», — подчеркивается в репортаже.

При этом пресс-служба одной из крупных фармакологических компаний утверждает, что за последние две недели в её клиниках более чем вдвое выросло число пациентов с такими симптомами. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне такие пациенты уже заняли до 90% мест в педиатрических отделениях.

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