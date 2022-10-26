Москва, 26 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин по итогам экспертного форума в Астане «Центральная Азия — Россия» прокомментировал заявление заместителя помощника директора USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каур о стремлении США «разъединить экономики стран Туркестана и России».

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«Мне кажется, это абсолютно недостижимая цель. Хотя бы в силу географии, демографии, истории. Страны региона и Россия находятся в состоянии глубокой институциональной взаимозависимости, имеют множество юридических обязательств друг перед другом. Разорвать весь этот комплекс угрозами было бы невозможно», — цитирует эксперта «Ia-centr.ru».

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По его словам, ни одно адекватное государство не станет отказываться от сотрудничества со своим ключевым торговым партнёром и одним из крупнейших инвесторов, которым для стран Туркестанского региона является Россия.

Собеседник акцентировал внимание на том, что в отличие от многих других стран российские инвестиционные интересы не нацелены на выкачивание природных ресурсов для получения быстрых доходов.

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«Россия в первую очередь инвестирует в серьезные промышленные предприятия, строительство которых сопряжено с созданием рабочих мест и диверсификацией экономики — если мы говорим про крупные проекты. Россия также является главным поставщиком образовательных услуг в регионе, развитие которого сильно зависит от открытости к российским образовательным программам», — пояснил он.

Станислав Притчин подчеркнул, что разрыв отношений с Россией будет означать сильный удар по кадровому потенциалу Туркестана, поскольку если туркестанская молодёжь останется без достойного и качественного образования, то страны региона станут абсолютно неконкурентоспособными.

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Подводя итог, российский эксперт подчеркнул, что уход Москвы из Туркестанского региона представить крайне сложно.

«Россия в последние годы выступает как ответственный игрок, нацеленный на обеспечение безопасности в Средней Азии, даже когда это не совсем отвечает российским национальным интересам. Задачи региональной безопасности и стабильности всегда выше, потому что в стратегическом плане это залог безопасности самой России», — констатировал он.

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