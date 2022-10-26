Минск, 26 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Российская гражданкаВера Цвикевич вышла на свободу в Белоруссии, отбыв наказание за участие в протестах 2020 года. Сразу после освобождения еë депортировали в Россию и запретили въезд в Белоруссию на пять лет. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

ИА REGNUM Манифестация. Белоруссия

Весной белорусский суд признал Цвикевич виновной по статье 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и приговорил к одному году колонии общего режима.

Фото с Цвикевич в разгар протестов попало на передовицу газеты «Комсомольская правда в Белоруссии».

Как сообщалоИА REGNUM, белорусские силовики задержали Веру Цвикевич — гражданку России с видом на жительство в Белоруссии — 27 января 2022 года.