Москва, 26 октября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В 2023 году из федерального бюджета на модернизацию поликлиник и больниц в Саратовской области выделяется 2 млрд рублей. Средства направят на обновление оборудования и ремонт учреждений здравоохранения, сообщил 26 октября губернатор региона Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r Делегация Саратовской области в Минздраве РФ

В Москве министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с главой Саратовской области и министром здравоохранения региона Олегом Костиным работу саратовской медицины, а также строительство крупных медучреждений.

В Саратовской области в 2022 году началась реконструкция детской клинической больницы. По договоренности с федеральным центром на базе нового корпуса будет размещен современный диагностический комплекс. Кроме того, в Саратове продолжается строительство онкологического и противотуберкулезного медцентров, которые оснастят современным оборудованием. В районах области приступили к возведению сразу трех поликлиник. Глава Саратовской области отметил, что такого масштабного обновления в районном звене не было много лет.

Напомним, на возведение поликлиники в поселке Соколовый Саратовской райбольницы направили около 300 млн рублей. Закончить строительство планируется до 2023 года. Также пациентов в следующем году примут поликлиники в селе Питерка и в поселке Базарный Карабулак. На эти объекты предусмотрено 275 и 150 млн рублей соответственно.

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