Москва, 26 октября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Нельзя воспринимать сбежавших из страны граждан как часть русского народа. Об этом заявил эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 25 октября.

Власов и власовцы. Фотохроника

«Любое суждение диалектично. Суждение про один народ верно, но не во всеобщем отношении. Власовцы с нами не являются одним народом. Эту диалектику всегда нужно учитывать», — высказался эксперт.

Ранее издание Forbes со ссылкой на источник в Администрации президента РФ сообщало, что страну после объявления частичной мобилизации покинули около 700 тысяч человек. Из них 200 тысяч иммигрировали в Казахстан.