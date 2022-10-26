Москва, 26 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о пересмотре системы управления. Об этом он сообщил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 25 октября.

Владимир Каленский. Мир. Демократия. Социализм. 1961

«Надо пересматривать систему управления. Важнейшая задача ближайшего года — это сдвигать системные вещи и думать о том, на какую политическую систему мы будем выходить. Мы должны понимать, что наша текущая политическая система срисована с западных. Мы «поверили» в демократию, как в веру», — призвал эксперт.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости «надежной и развивающейся политической системы», которая будет поддерживать «крепкий тыл». Во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой 19 августа президент также указал на то, что политическая система должна основываться на демократических принципах.