Москва, 26 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит регионам более 58,5 млрд рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал 26 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

Mos.ru Медицинские работники

Согласно документу, средства будет выделены из резервного фонда правительства и поступят в 85 регионов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, данное решение связано с тем, что среднемесячная зарплата в России в течение года увеличится, согласно прогнозу Минэкономразвития, более чем на 11,5%.

«Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование», — пояснили в пресс-службе