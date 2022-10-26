Тамбов, , 16:57 — REGNUM На Тамбовщине первый льготный заем из регионального фонда промышленности выдана на создание импортозамещающего производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Предприятие «Нефтемаш-Сервис» стало первым в области, кто получил льготный займ в размере 20 млн рублей на реализацию проекта по производству водяных тампонажных и буровых насосов высокого давления, применяемых в нефтегазовой промышленности. Это импортозамещающее производство.

Областные власти отмечают, что в этом году региональный Фонд развития промышленности располагает 121 млн рублей на выдачу льготных займов промышленным предприятиям. 50 млн рублей — это средства областного бюджета, а 71 млн рублей выделен Минпромторгом России в качестве субсидии на софинансирование расходов при реализации региональных программ развития промышленности.

Напомним, что о создании регионального Фонда развития промышленности во время рабочей поездки в Тамбовскую область в ноябре прошлого года договорились руководитель Минпромторга России Денис Мантуров и Глава региона Максим Егоров.

Фонд предоставляет промышленным предприятиям займы в размере от 5 до 50 млн рублей под 1- 3 процента годовых сроком от 1 года до 5 лет. При этом первые три года — льготный период, когда выплачивают только проценты за пользование заемными средствами, а возврат основного долга производят в оставшиеся два года. Это новый механизм государственной поддержки субъектов промышленности, разработанный правительством России в рамках антикризисных мер.