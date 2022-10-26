Волжский, Волгоградская область, 26 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в отношении 16-летнего подростка, ворвавшегося в школу с ножом в городе Волжский Волгоградской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Забор у школы

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела. Установлено, что бывший ученик одной из школ накануне ворвался в учебное заведение. Перед рамкой металлоискателя его остановил охранник и незамедлительно через «тревожную кнопку» вызвал наряд полиции. Молодой человек вёл себя агрессивно, требовал вызвать к нему директора школы и восстановить его обучение, угрожал ножом.

В результате инцидента никто не пострадал. Подросток задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.