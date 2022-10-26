Бишкек, , 17:08 — REGNUM Оппозиционные политики и общественные деятели больше озабочены поиском повода для поднятия протестной волны, а не установлением истины. Об этом заявил политолог из Киргизии Марс Сариев, комментируя разгоревшиеся в этой среднеазиатской республике протесты против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, передаёт телеграм-канал «Полит Ломбард».

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По словам эксперта, некоторые «оставшиеся за бортом» власти политики и правозащитники постоянно ждут случая для атаки на руководство страны.

«Одни рассчитывают на гранты извне, другие — на политический капитал. Конфликтные темы многие оппозиционеры используют для повышения рейтинга и как политический лифт во власть. Но в данном случае не думаю, что эти люди на самом деле готовили госпереворот. У них нет потенциала для этого», — считает он.

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Собеседник выразил мнение, что их могли использовать «втёмную» внешние силы — политические центры, которые давно хотят раскачать ситуацию в республике, используя в данном случае фактор водохранилища.

«Режиссёры новой дестабилизации стремятся создать очаг напряжённости в регионе, чтобы породить проблемы для России и Китая», — пояснил Сариев.

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Говоря о том, как эти силы планируют добиться напряжённости в Киргизии, аналитик предположил, что за счёт организации очередного госпереворота.

»Арест «заговорщиков», на самом деле, закулисных режиссёров устраивает, на него они, более того, и рассчитывали. Следующий их шаг — поднять протестно настроенных людей в защиту «мучеников совести», поскольку за ними стоят кланы как юга, так и севера страны», — подытожил политолог.

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