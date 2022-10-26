Надым, Ямало-Ненецкий АО, 26 октября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Росимущество передало в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа земельные участки, находящиеся в пределах аэропорта города Надым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

avianadym.ru Аэропорт Надыма

Отмечается, что передача земельных участков — это один из этапов реконструкции аэропорта и комплекса привокзальных сооружений в Надыме. Проектно-сметная документация на первый этап работ уже одобрила Главгосэкспертиза России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, застройщиком аэропорта Надыма является Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации, проектировщиком — АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».

Надымский аэропорт — одна из старейших воздушных гаваней в России. Он был открыт в 1969 году как простая вертолётная площадка, а сегодня это аэровокзал с пассажиропотоком более 150 тыс. человек в год.