Тромсё, Норвегия, , 18:35 — REGNUM Городской совет норвежского Тромсё принял решение разорвать побратимские связи с российскими Мурманском, Архангельском и Надымом по причине проведения Москвой специальной военной операции. Об этом сообщает информационное агентство NRK.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Я очень рад, что это было единогласное решение, оно важно для Тромсё и той роли, которую мы играем в Арктике», — сказал мэр Тромсё Гуннар Вильхельмсен.

Власти города также подчёркивают, что это никак не связано с задержанием мужчины, которого подозревают в сборе данных для российских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, бразильский исследователь арестован в норвежском городе Тромсё по подозрению в шпионаже в пользу России.

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