Варшава, 26 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Сенат (верхняя палата) парламента Польши проголосовал за резолюцию о признании властей России «террористическим режимом». Об этом 26 октября сообщается на официальном сайте палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Уточняется, что все 85 сенаторов, участвовавших в голосовании, поддержали резолюцию.

Кроме того, парламентарии Польши призвали международное сообщество поддержать Международный уголовный суд в расследовании преступлений на территории бывшей УССР, а также выразили благодарность польскому народу и правительству за помощь беженцам.