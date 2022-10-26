Пермь, , 16:46 — REGNUM В Перми вынесен приговор по резонансному делу об избиении посетителя кафе. Фигурант получил длительный срок, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Инцидент произошёл вечером 24 декабря 2021 года. Пьяный 37-летний житель Губахи, используя малозначительный повод, кулаками и ногами жестоко избил 33-летнего посетителя кафе. Мужчина от полученных травм скончался в больнице 3 января 2022 года.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Он приговорён к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком два года.